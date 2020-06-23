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官方代理劈價! Protector 獨立包裝口罩 只售$79.9/30個

行內熱話 18:31 2020/06/23

分享：

 現在香港口罩供應充足，不少口罩都降價促銷。今次連極受市民歡迎的 Protector 獨立包裝口罩，皆要減價求售。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

Protector 官方在 FB 表示，現時在官方網店只需以 $79.9，即可購得 30 個裝的 Protector 獨立包裝口罩。每張單限買 3 盒，買滿 $280 免運費。今次官方減價平了近 $20，市場上其他零售店仍售約 $100 盒。

Protector 口罩規格:

BFE >98%
PFE >98% 

【其他內容】 屈臣氏推高防版口罩! ASTM Level 3 WatsMask 口罩月底面世

Protector 獨立包裝口罩

口罩購買連結：按此 (售完即止)

 【其他內容】【附購買方法】香港PlayHouse再賣台製中衛口罩 多種顏色+特別版選擇! 每盒售$118 起

【其他內容】 【附購買連結】HKTVMall 都有港產理的口罩賣! Level 3 口罩快閃賣 

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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