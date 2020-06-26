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【SME學堂】空中送餐・節能槪念　麥當勞突破「土地問題」玩特色設計

商管策略 10:25 2020/06/26

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麥當勞（McDonald's）在香港的分店在裝潢和食品方面十分「標準化」基本沒有差別，但有設計公司為麥當勞在外國設計特色門市，更加入空中送餐、節能設備等元素，將平平無奇的快餐店變成「打卡」地點。

善用空間向上發展 成門市新體驗

2018 年在澳洲雪梨機場（Sydney Airport）開設的麥當勞，被澳洲《Vogue》選為當地最值得拜訪的 35 間餐廳之一。設計公司 Landini Associates 將廚房搬到櫃枱上方，遠看就像浮在空中的黃色玻璃盒。他們結合自動訂餐和食物輸送系統，讓食物透過垂直的輸送帶送到到櫃枱員工手上。點餐處及取餐處的指示也簡潔易明，這樣的設計符合機場客群講求效率的需求，且不會造成混亂，更在視覺上形成獨特的景觀。

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食物透過垂直的輸送帶送到到櫃枱員工手上

店舖設計方面，麥當勞租下的地方無法容納一般規模的廚房，設計公司將廚房向上發展，讓地面員工有更寬敞的地方工作。食物輸送帶令人聯想到生產線，而「標準化作業流程」正是麥當勞成功的關鍵，這個設計同時展現了麥當勞的本質與創新精神。

在繁華城市中以簡約取勝

2019 年在紐約時代廣場開設的麥當勞旗艦店，最搶眼的可能是店舖上方的廣告板，店內的設計則延續麥當勞翻新品牌形象的目標，講求經典、簡約、安靜。「讓顧客在繁忙中獲得喘息」是這間門市設計的初衷，簡約的水泥、不鏽鋼、橡木，與色彩繽紛的廣場街景形成對比，而廚房設置在地下室可減少喧鬧聲，用餐區透過落地玻璃能觀看廣場的街景，而燈光照明可隨時段和天色調整，營造不同氣氛。

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紐約時代廣場的麥當勞旗艦店，最搶眼的可能是店舖上方的廣告板

加入節能永續元素

至於在 2018 年翻新的芝加哥「搖滾麥當勞」門市（The Rock N Roll McDonald’s），由 Ross Barney Architects 建築師事務所設計，當中容納了節能、綠化的概念。在店舖本體上有一塊太陽能板，形成遮蔽的車道與周邊通道，並有助於 LED 照明、空調、廚房等設備供電。店舖周邊種植 70 多棵樹，包括抗旱樹種，可以減少灌溉。在店舖中央有一個中央花園，種植白橡樹、蕨類等植物。店內也設置了綠化牆面，與淺木色、水泥灰、黑色傢俱等內裝形成簡約舒適的感覺。

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「搖滾麥當勞」當中容納了節能、綠化的概念

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Photo：pexels、Landini Associates

撰文 : 廖淑瑩

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