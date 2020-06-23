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屈臣氏推高防版口罩! ASTM Level 3 WatsMask 口罩月底面世

業界頭條 17:00 2020/06/23

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屈臣氏（Watsons）早前已推出過符合 ASTM Level 2 標準的 WatsMask WeCare 口罩，並已在門市及網上不定期開賣。今天（23 日），Watsons 舉行發布會，邀請傳媒參觀 WatsMask 口罩廠房。廠方公佈將於 6 月底，推出更高規格、符合 ASTM Level 3 標準的 WatsMask WeCare 口罩。 

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屈臣氏於上個月，已開賣符合 ASTM Level 2 標準的口罩，一盒 30 個正價為 $79.9，易賞錢會員價為 $69.9。今天屈臣氏宣佈，將於 6 月尾推出符合 ASTM Level 3 標準的 WatsMask WeCare 口罩。兩款標準的口罩均於 ISO 14644-1 Class 8 無塵車間內製造，車間是由屈臣氏蒸餾水廠房部分空間改建而成。而 WatsMask 是香港首間獲得香港品質保證局「醫用防護口罩產品認證」及「ISO 13485 醫療器械質量管理體系認證」的口罩生產商。

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兩款口罩均採用三層不織布過濾防護設計，包括有防水功能的藍色外層、中間的過濾層能有效阻隔細菌和不少於 0.1 微米的微粒。每盒口罩有 30 個，均為獨立包裝；口罩尺寸為 175x95mm。廠方預計每月共可生產 1000 萬個口罩。

屈臣氏WatsMask WeCare ASTM Level 3口罩

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撰文 : 沈穎廉

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