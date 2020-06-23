【保就業計劃】保就業工資補貼未受惠　盼政府盡快審批「雪中送炭」

新冠肺炎打擊全港市道，政府日前公布「保就業」計劃首批領取工資補貼僱主名單，約 2.55 萬名僱主受惠，惟距離援助全數申請人尚有一段距離。有未受補助的中小企希望能在第二輪以至第三批的工資補貼名單上「榜上有名」，雪中送炭。

廣告宣傳公司 Asia Tiger 創辦人陳東怡（Tiger）表示，公司不在首輪「保就業」受助名單，希望公司可以在之後「榜上有名」，說：「我們是小公司，全職員工不多，更多時候會和自由業者合作，所以保就業的資助金額不會太高，但如果有的話都會是雪中送炭。尤其我地這行收入不算特別穩定，例如現在我們都很難預計下個月有多少客戶找我們拍片，有多少生意。所以這段時間便要更加努力，希望數個月後政府保就業計劃會有好消息。」

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▲ 陳東怡指現時會開班教中小企如何做數碼營銷。

行政長官林鄭月娥透露，今周將發放第三批工資補貼，30,046 名僱主受惠，涉及近 34.55 萬名員工、補助金額達港幣 77.6 億元，申請僱主當中，僱員人數 50 名以下的佔 97 %。政府至今共向 89,474 名僱主批出工資補貼，佔總申請人士約 53%，涉及約 83.6 萬名員工，總資助額約港幣 191 億元。

從事廣告業 20 年的陳東怡又說：「新冠肺炎疫情下很多大公司項目叫停，影響到公司現金流。過往不少的大公司都會先出一筆錢，以半年、一年為期，再要我們慢慢拍攝，慢慢改。現時少了這些生意，我們就改變策略，主打中小企客戶。」

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▲ 少了大公司的生意，密食當三番主打中小企客戶亦未嘗不是一個方法。

陳東怡坦言中小企資金有限，低成本而有效的推廣永遠是他們最大的考慮：「所以我們會推出 1 萬元拍兩條片套餐，做多點細 job 密食當三番。另一方面限聚令解除，我們便開始重開實體班，教中小企數碼推廣。」

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