新冠肺炎疫情日本「半封關」，到訪日旅客大跌9成9，一向主攻中國旅客生意的企業也要轉向電子貿繼續經營。當中售賣金屬產品的四津川製作所在天貓（Tmall）開設網店，售賣香爐和茶具，甚至推出高級餐具租借服務。這些日本傳統行業在旅客大減的情況下，開拓新銷路已成為課題。

傳統手工藝轉戰電貿平台

公司的專務董事四津川晉表示，以往都是顧客主動來日本購買產品，但在新冠肺炎疫情下公司必須主動出擊開拓客源。以往售價超過 100 萬日圓（約港幣72,344 元）的銀製香爐很受中國遊客歡迎，而公司的海外銷售佔整體 6 成。但疫情下日本實施入境限制，5 月份訪日遊客僅 1,700 人，按年跌 99.9%。公司指 4 月至 5 月的整體銷售額比去年同期減少近一半。入境限制何時取消仍是未知之數，因此四津川製作所在天貓上銷售香爐和銀瓶等，還計劃在中國的商場等舉行展銷會。

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▲ 售價超過100萬日圓的銀製香爐，現可在網上買到。

推餐具出租服務 針對國內家庭

除了開拓國外市場，四津川製作所更因應消費者當地在家用餐次數增加，而推出餐具和玻璃杯出租服務。客戶只需透過電子郵件申請，利用快遞或直接到店的方式交付商品。出租的主要是售價超過 1 萬日圓（約港幣 723 元）的商品，如租借玻璃和金屬結合的高腳杯，出租 3 日的租金為 400 日圓（未計稅）。公司指，租借服務當初是針對酒店和餐飲等商用服務，但現時服務將針對一般家庭。

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▲ 四津川製作所因應消費者在家用餐的次數增加，推出餐具和玻璃杯的出租服務

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Photo﹕四津川製作所、kisen