【附訂購連結】港產口罩廠尚芳推抗菌成人口罩 每盒售$96 先到先得

香港口罩廠尚芳，推出第 5 次網上訂購口罩活動。今次發售是先到先得!

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尚芳抗菌口罩第五輪公開預售詳情

購買時間：6月23日至6月29日(售完即止) 自取時間：6月30日至7月15日

寄貨時間：本輪購買不設送貨

取貨地點：[MOOVE]荔枝角D2PLACE二期303室

購買連結： https://bit.ly/2NlLyBt

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發售產品規格

1.新包裝尚芳成人抗菌口罩 24 個 ( 香港製造)

- 添加有尚芳中藥抗菌專利成份，有效殺滅高達94～99%細菌病毒(包括甲/乙型流感病毒)

- BFE 99% 細菌過濾效果認證

- PFE 97% 粒子過濾效果認證

2. 納米空氣抗菌機

- 尚芳中藥抗菌專利成份，有效殺滅高達94～99%細菌病毒(包括甲/乙型流感病毒)

- 有效舒緩鼻敏感

- 專利配方 香港製造

兩個發售選擇

1.尚芳成人抗菌口罩 24個 2 盒，售價為 $192

2.尚芳成人抗菌口罩 24個 2 盒+ABORIGINAL 納米空氣抗菌機,售價為 $310

購買連結： https://bit.ly/2NlLyBt

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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