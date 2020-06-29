【疫市營商】富士山封山反變商機　手作設計平台推主題店解港人「思鄉癮」

在新冠肺炎疫情下，日本富士早前也宣布「封山」，朝聖之旅只能留待明年。 有設計購物平台就將「封山」變成商機，推出​「富士山 100 選」​主題活動，將實體店變成富士山主題店，同時舉辦富士山攝影展，為大家止止「思鄉癮」！

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▲ 主題店內售賣不少富士山的產品

設計平台開主題店及相展吸客

亞洲設計購物網站 Pinkoi 最近出​「富士山 100 選」​主題活動，將荃灣南豐紗廠 Pinkoi SPACE 變成富士山主題店，在場內亦有資深旅遊達人、《遊日職人》創辦人 Onki Chan 的個人攝影展，分享她眼中的四季富士。除了攝影展，場內的選物店展出超過 100 件來自日本、台灣和香港等地的富士山設計好物，包括日 本建築師大野友資的《360° BOOK 富士山 MOUNT FUJI》、台灣鶯歌陶瓷老師傅手製的寵物飲水機、香港著名水泥手工品牌泥社的置物碟等。

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▲ 日本SWEETS CRAFT白瓷餐具

Pinkoi 的網站同時舉行「富士山100選」​主題活動，由即日至 7 月 5 日，顧客於 Pinkoi.com 購買指定品牌，滿港幣 300 元即享港澳免運優惠。

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▲ 香港泥社水泥置物盤，以簡約線條製作出雪嶺富士山

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