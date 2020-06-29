  • 33°C
香港時間 : 2020629日 (一) 15:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】富士山封山反變商機　手作設計平台推主題店解港人「思鄉癮」

商管策略 12:54 2020/06/29

分享：

在新冠肺炎疫情下，日本富士早前也宣布「封山」，朝聖之旅只能留待明年。 有設計購物平台就將「封山」變成商機，推出​「富士山 100 選」​主題活動，將實體店變成富士山主題店，同時舉辦富士山攝影展，為大家止止「思鄉癮」！

【相關文章】政府全民派錢　中小企推優惠望刺激消費

主題店內售賣不少富士山的產品

設計平台開主題店及相展吸客

亞洲設計購物網站 Pinkoi 最近出​「富士山 100 選」​主題活動，將荃灣南豐紗廠 Pinkoi SPACE 變成富士山主題店，在場內亦有資深旅遊達人、《遊日職人》創辦人 Onki Chan 的個人攝影展，分享她眼中的四季富士。除了攝影展，場內的選物店展出超過 100 件來自日本、台灣和香港等地的富士山設計好物，包括日 本建築師大野友資的《360° BOOK 富士山 MOUNT FUJI》、台灣鶯歌陶瓷老師傅手製的寵物飲水機、香港著名水泥手工品牌泥社的置物碟等。 

【相關文章】父親節兼政府派1萬元　商場推贈券印花卡救營業額

日本SWEETS CRAFT白瓷餐具

Pinkoi 的網站同時舉行「富士山100選」​主題活動，由即日至 7 月 5 日，顧客於 Pinkoi.com 購買指定品牌，滿港幣 300 元即享港澳免運優惠。

【相關文章】食飯都要幻彩詠香江？中環Food Court 賣新港式情懷吸上班客

香港泥社水泥置物盤，以簡約線條製作出雪嶺富士山

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】追回生意靠Coupon？商場首推無消費條件現金券1分換100元
2020/06/10
【疫市營商】追回生意靠Coupon？商場首推無消費條件現金券1分換100元
毋須靠中國客轉攻年輕人市場　日本旅遊界跨行業結盟拓國內旅遊博反彈
2020/06/12
毋須靠中國客轉攻年輕人市場　日本旅遊界跨行業結盟拓國內旅遊博反彈
電子商貿 商業營銷 市場拓展 南豐紗廠 設計 富士山

下一篇文章

【特色小店】疫情香水工作坊停辦生意跌7成　材料直送・網上教學撐住等暑假反擊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹