【附購買連結】順易利醫用3D立體口罩 成人/小童款最平售 $98/50 個

台製口罩不單品質有保證，款式又吸引。網店 J Baby Store 於 FB 表示，終於有台灣順易利 3D 口罩開售。

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店方表示，順易利口罩濾菌達 99%，而且 3D 立體貼面舒適，同時又通過 CNS 14774 和 CNS 14775 認證。由於順易利是台灣政府徵用合作口罩公司，質素有保證。 順易利 3D 口罩是台灣製造，一盒50 個，非獨立包裝藍色口罩。

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順易利醫用3D立體口罩50入(兒童/成人）售價

$118/盒

$108/盒 （3盒或以上）

$98/盒 （5盒或以上）

▲ 順易利 3D 成人口罩

口罩尺寸選擇

A :幼兒XS: 11cm X 9cm 7.5cm (耳掛5.5cm)

#建議5歲以下配戴

B :兒童S: 12.5cmX9cmx9.5cm (耳掛7.5cm)

#建議5歲以上配戴

C :成人L: 13cm X 9cm X 10cm (耳掛7cm)

#一般女士使用

D: 成人XL: 14cm X 10cm X 10.5 cm (耳掛8cm)

#一般男士使用

店方表示，口罩可於門市取貨。但因口罩需約 8 月底才到港，買家需要平衡當中可以無法如期收貨的風險才好訂購。

▲ 順易利 3D 小童口罩

口罩購買連結 << (留言訂購)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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