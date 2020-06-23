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【附連結】台直購免炒價! 中衛口罩今早快閃開賣 各色口罩賣$78/50個

行內熱話 01:04 2020/06/23

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台製口罩不單品質有保證，款式又吸引，尤其是台灣中衛 CSD 口罩出品，簡直是潮流口罩。現在購買中衛口罩有機會啦，今早有台灣網站將發售中衛口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

台灣屈臣氏網店早前表示，將於 6 月 23 日早上時段，不時會發售中衛 CSD 醫用口罩。注意今次台灣屈臣氏網店是會快閃發售，情況同香港屈臣氏網店相若，所以大家若要購買的話，就要不時瀏覽網站，碰碰運氣。

中衛口罩將於網店發售

 【其他內容】【附購買方法】香港PlayHouse再賣台製中衛口罩 多種顏色+特別版選擇! 每盒售$118 起

店方表示，今次發售的口罩有酷黑、深丹寧、青蘋綠、櫻花粉和軍綠。平面款口罩售價為 300 元台幣（約 $78 港元），一盒 50 個。

注意店方不會直送貨物到香港，買家購得後需要靠朋友幫手寄回香港，或以集運方式寄回香港。

中衛口罩

 【其他內容】 台製中衛口罩最快6 月尾直輸香港! 惟台口罩生產成本高零售價高居不下

中衛口罩

口罩購買連結 << (6 月23日早上不時快閃開賣)

【其他內容】 【附購買連結】HKTVMall 都有港產理的口罩賣! Level 3 口罩快閃賣  

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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