【附購買連結】HKTVMall 都有港產理的口罩賣! Level 3 口罩快閃賣 $160/50個

理的口罩在香港建立廠房後，供應愈來愈穩定，在在市面上亦不時有廠方的口罩發售。HKTVmall 上的理的專門店，亦不時有香港製造的成人理的口罩售賣。

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據了解，香港製造理的成人口罩這幾日才上架，售價為 $160/50個，比之前廠方首次發售的零售價稍貴。雖然口罩大部分時間是在「缺貨」狀態，但其實店方會不時補貨作快閃是開賣。有網民在 FB 群組上，就曾表示成功購入港產理的口罩。建議大家不時瀏覽網店，或按下「有貨通知我」鍵，待店方開賣時可作通知。

另提提大家，在HKTVmall上購物滿 $200 才可免費到門市取貨，建議大家把一年約 $40 的貨品先放入購物籃，以便結帳時即時付款!

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▲ 港產理的口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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