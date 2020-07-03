【疫市營商】海景・質素是餐廳疫市救命草？銅鑼灣中檔食肆148元午餐推廣品牌

▲ Zeng 擁有無敵海景。

新冠肺炎疫情在香港逐漸退卻，中小企各出奇謀尋找反擊契機，有中高檔次餐廳推出高性價比午市套餐，盼增知名度同時開拓客源反攻。

銅鑼灣登龍街 V Point 商廈 30 樓「Zeng」，聯合創辦人 Jerry Fung 說：「『Zeng』是中文『正』的英文讀音，走中高檔路線。用這個名字是因為創辦人是 4 名海外留學過的香港人，『四四正正』，又希望名稱可展現餐廳融合東西文化，所以便用上此中英夾雜詞。」

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▲ Zeng 聯合創辦人 Jerry Fung。

去年 9 月中開業的 Zeng 位處銅鑼灣，受反修例運動、新冠肺炎疫情連環打擊，經營飽受挑戰。Jerry 坦言，Zeng 晚市人均消費約 200 至 400 元，屬於特別難營運的餐廳檔次。他解釋，頂級食店因定價高，只需有少量顧客人已能回本，低價位的民生小店則可用客流量維持生計，Zeng 則在中間市場區隔，故非靈活轉陣才可生存。

Jerry 直言 Zeng 擁其他餐廳沒有的優點：「我們是酒吧餐廳，雖是餐廳牌照，但受惠於景觀、裝修、氣氛，我們能比普通酒吧做得更好。 Zeng 是同時擁有高質素西餐、酒、及海景露台的餐館，在香港難找，故吸引不少客人消費。」

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▲ Zeng 的晚景亦非常迷人。

海景和露台的配搭對酒吧來說非常完美，正因如此，Zeng 盈利最高的時段卻是飯後時段。每天晚市結束後都有客人到 Zeng 飲酒。他說：「每杯酒大約 100 至 120 元左右，以酒吧來說並不昂貴，所以有不少客人會逗留到凌晨 3、4 時 。當有更多人知道 Zeng ，在香港島又想看海景飲酒，就有機會選擇我們。所以營運的關鍵在品牌推廣，讓更多人認識我們。」

為了增加知名度，Zeng 在不同時段推出不同優惠，最吸引的是星期一至五的午市 148 元套餐，考慮到食物質素、身處的地區和無敵海景，性價比非常高。午餐時段會由 12 時開始直到凌晨 4 時半，天天都會坐滿 8 至 9 成座位，極受歡迎。

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▲ ZENG 的 148 元午市套餐非常受歡迎。

Zeng 在星期六、日亦會提供 Brunch（早午餐），300 元左右即可品嚐七道菜式，加約 100 元更可任食時令生蠔， 他說：「brunch 由 12 開始直到 4 點，能夠望海很 chill 地食生蠔。晚市方面我們提供 4 道菜的套餐迎合不同需求的客人，年青人、情侶、家庭客都是我們的服務對像。」

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▲ 海景加露台吸引了不少年青人到 ZENG 消費。

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