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【派錢1萬】政府全民派錢　中小企推優惠望刺激消費

商管策略 22:22 2020/06/22

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新冠肺炎肆虐市民不願消費甚至工作不保，政府終肯推出「現金發放計劃」全民派錢 １0,000 元應急，不少中小企零售店舖見機推出優惠計劃「各出奇謀」刺激消費。

紳士翡翠創辦人陳文煥（Sunny）表示，公司正推出玉器優惠。他說：「今次優惠原因確跟港政府全民派 10,000 元有關， 8,000 元以下的貨品都做 6 折優惠。我們將界線劃在 10,000 元以下是不希望客人對金額有牴觸，而 8,000 元就算打了 6 折仍有 4,800 元，佔萬元派錢近半，不賺盡。其實，客人肯將這筆錢花在我們身上，在現時市道我們已很高興了。」

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陳文煥指出受新冠肺炎疫情影響，香港人莫講無法出門旅行，連去吃自助餐亦會顧忌會否有太多陌生人一齊享用，港人的消費力處於積壓狀態，而購物能夠減壓，拿到錢後他們便有機會獎勵自己，進而刺激消費。

紳士翡翠現時利用網上直播「帶貨」，熱度愈來愈高。他說：「6 月 19 日那一天我們做了約 5 小時直播，最高峰時約 200 用戶同時觀看，比過往 70 至 80人多非常多。那晚我們賣出大約 50 隻玉鐲，銷情理想，翌天實體店更是全場爆滿，同事忙到沒時間吃午餐。其實不少人都想買好的玉鐲，今次的 10,000 元在某程度上刺激到他們出來帶動消費，那天我們更賣出一些優惠不包括的高價品，甚至有人乾脆訂造玉鐲。」

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陳文煥（左） 的翡翠店在 6 月 20 日全場爆滿。

樂賞坊環球食品亦推出新套餐「超豪套餐」，聯合創辦人 Gloria Wu 說：「新餐包括：即食青邊鮑、 6 頭即食罐裝鮑、2 包蟹、2 包帶子、  1 包蚌。原價 1,338 元， 優惠價 1,168 元。近期有朋友和我說過『無法去旅行，不如吃澳洲美食止渴算了』，我覺得亦有幾分道理，既然不知道何時才能再去澳洲，不如主打我們公司的強項：澳洲海鮮。此外，新冠肺炎疫情下不少人囤積了大量即食食品，我們就趁今次機會，提供一些更好的選擇給他們。」

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超豪套餐包括大量名貴食材。

Gloria 笑言，過往公司主打高性價比的食材套餐，但港人收到 10,000 元後自然會想慰勞自己，「超豪套餐」會有一定市場。

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Photo：SoQ錫濛譙@Flickr

撰文 : 陳文政

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