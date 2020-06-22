港廠 Mask X 賣成人黑白+中童藍/深藍雙色獨立裝口罩! 隨盒附口罩收納夾及口罩舒耳帶

香港口罩廠 Mask X 表示，今日 (6 月22日) 晚上7 點，將發售成人和中童口罩。

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今次 Mask X 發售的口罩詳情如下:

【潮極版 (成人) 口罩】

顏色：白面黑繩

數量：50個／獨立包裝，隨盒附口罩收納夾及口罩舒耳帶

呎吋：170mm x 95mm

規格：BFE≥95%

購買連結： 按此

▲ Mask X 成人口罩

▲ Mask X 成人口罩

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【天王星雙色 (中童) 口罩】

顏色：藍面深藍繩

數量：50個／獨立包裝，隨盒附口罩收納夾及口罩舒耳帶

呎吋：145mm x 90mm

規格：BFE≥95%

購買連結： 按此



預計發貨日期：2020年6月尾至7月頭

▲ Mask X 中童口罩

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▲ Mask X 中童口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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