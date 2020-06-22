港廠一合口罩延遲發貨事件升溫 商業罪案調查科介入調查?

香港口罩廠一合口罩因發貨延遲問題，令不少買家不滿，早前一合口罩亦承認生產有延遲(按此瀏覽詳情)。上周五一合口罩更讓部分買家到指定地點取貨，結果大排長龍(按此瀏覽詳情)。最新消息是，商業罪案調查科已介入此事作調查。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

有買家在 FB 群組一合口罩苦主大聯盟中發帖，表示商業罪案調查科向他了解情況，查詢一合口罩有沒有提供取貨 QR code 和退貨。該買家是自己電郵至商業罪案調查科舉報一合口罩延遲出貨一事。不少買家皆回帖表示支持，希望商業罪案調查科能幫他們討回公道。

【其他內容】 台製中衛口罩最快6 月尾直輸香港! 屈臣氏或有售?

▲ 一合口罩

【其他內容】 【附購買方法】香港PlayHouse再賣台製中衛口罩 多種顏色+特別版選擇! 每盒售$118 起

【其他內容】 【附購買連結】台灣優紙淨呼吸醫療口罩 售 $95/50個

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l