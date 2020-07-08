【VR睇場】婚宴展覽如常舉行？本港初創VR場地視察方案

新冠肺炎疫情下，展覽業和婚宴業大受影響，不少展覽或婚宴等活動被迫延期或取消。有初創企業推出虛擬實境（VR）場地視察方案，讓世界各地的活動策劃人員在旅遊限制令下，毋須親身來港都可以視察場地；更可協助一眾新人安坐家中視察各大婚宴場地，在疫情之下可以繼續籌備婚禮。

打破傳統VR模式 增方案便攜性

婚禮資訊平台婚享會（Bespoke Wedding）及 Bespoke Production 創辦人梁樂群 (Peter) 指，坊間採用的 VR 模式以 360 度旋轉為主，但有時用家在畫面上按下箭嘴時應該是移動方向，反而會換成另一張相，令整個體驗不連貫。他又指，即使有些 VR 方案雖附有地圖，但地圖只是普通一張照片，功能不全面。他認為這些「假VR」只是相片集，未能為用戶提供真實體驗。

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▲ Bespoke Wedding及Bespoke Production創辦人梁樂群(Peter)

為了讓 VR 應用更加廣泛，Bespoke 推出 VR 場地視察方案，用戶只需在智能電話或平板電腦中輸入網址，場地模型便即時呈現。梁樂群解釋，工作人員用 IR 紅外線掃描場地每個角落，然後利用數據運算變成令場地變成 VR 模型，令場境能夠即時呈現，增加空間感。

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▲ 場地透視模式

酒店採用視察方案 有利吸引潛在客戶

方案除了提供場地的 VR 模型外，同時透過紅外線運算將把場地的高度、枱與枱之間的距離即時呈現，可以為大型展覽的參展商做好預算。梁樂群表示，方案吸引不少酒宴會場地使用，如：四季酒店、信和集團旗下酒店。

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▲ 方案設有即時尺寸量度功能

四季酒店宴會統籌總監車王曉樺表示，以往有不少外國大型會議及展覽都會租用酒店的會議室及宴會廳，但現時受新冠肺炎疫情影響，租用情況減少，連帶酒店房間的入住率亦下跌。她續指，留意到不少國際性會議會用虛擬技術視察場地，酒店為響應國際對科技的需求，選擇將婚宴場地轉化成 VR 模型，方便客戶進行視察，亦可將場地賣點之一的維多利亞海港景色以 VR 技術呈現。

▲ 實景度呎功能

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