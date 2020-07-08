  • 30°C
香港時間 : 2020710日 (五) 02:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【VR睇場】婚宴展覽如常舉行？本港初創VR場地視察方案

數碼轉型 22:20 2020/07/08

分享：

新冠肺炎疫情下，展覽業和婚宴業大受影響，不少展覽或婚宴等活動被迫延期或取消。有初創企業推出虛擬實境（VR）場地視察方案，讓世界各地的活動策劃人員在旅遊限制令下，毋須親身來港都可以視察場地；更可協助一眾新人安坐家中視察各大婚宴場地，在疫情之下可以繼續籌備婚禮。

打破傳統VR模式 增方案便攜性

婚禮資訊平台婚享會（Bespoke Wedding）及 Bespoke Production 創辦人梁樂群 (Peter) 指，坊間採用的 VR 模式以 360 度旋轉為主，但有時用家在畫面上按下箭嘴時應該是移動方向，反而會換成另一張相，令整個體驗不連貫。他又指，即使有些 VR 方案雖附有地圖，但地圖只是普通一張照片，功能不全面。他認為這些「假VR」只是相片集，未能為用戶提供真實體驗。

【相關文章】 虛擬展覽應用當旺　港企 EventXtra 獲新融資

Bespoke Wedding及Bespoke Production創辦人梁樂群(Peter)

為了讓 VR 應用更加廣泛，Bespoke 推出 VR 場地視察方案，用戶只需在智能電話或平板電腦中輸入網址，場地模型便即時呈現。梁樂群解釋，工作人員用 IR 紅外線掃描場地每個角落，然後利用數據運算變成令場地變成 VR 模型，令場境能夠即時呈現，增加空間感。

【相關文章】 展覽裝修工程零收入　東主拒轉行做外賣堅持專業撐下去

場地透視模式

酒店採用視察方案 有利吸引潛在客戶

方案除了提供場地的 VR 模型外，同時透過紅外線運算將把場地的高度、枱與枱之間的距離即時呈現，可以為大型展覽的參展商做好預算。梁樂群表示，方案吸引不少酒宴會場地使用，如：四季酒店、信和集團旗下酒店。

【相關文章】肺炎疫情肆虐網上婚展代替實體展？婚禮顧問：顧客仍喜歡面談親身試

方案設有即時尺寸量度功能

四季酒店宴會統籌總監車王曉樺表示，以往有不少外國大型會議及展覽都會租用酒店的會議室及宴會廳，但現時受新冠肺炎疫情影響，租用情況減少，連帶酒店房間的入住率亦下跌。她續指，留意到不少國際性會議會用虛擬技術視察場地，酒店為響應國際對科技的需求，選擇將婚宴場地轉化成 VR 模型，方便客戶進行視察，亦可將場地賣點之一的維多利亞海港景色以 VR 技術呈現。

實景度呎功能

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【限聚令放寬】限聚令致定單積壓至秋冬　傢俬音響租借公司嘆「報復性反彈都無力接生意」
2020/06/19
【限聚令放寬】限聚令致定單積壓至秋冬　傢俬音響租借公司嘆「報復性反彈都無力接生意」
【疫市營商】轉戰戶外開 Party Room 農莊：團體生意更好做
2020/02/16
【疫市營商】轉戰戶外開 Party Room 農莊：團體生意更好做
疫情 商業營銷 數碼轉型 展覽 3D VR 新冠肺炎疫情

上一篇文章

建築業引進5G物聯應用　加強工地安全

下一篇文章

【管理Tips】自選上班地點兼設衛星辦公室　富士通節省空間兼靈活調配業務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹