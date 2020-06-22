【疫市營商】郵輪復航無期料明年續虧損　物流業只能靠航空貨運補位

在新冠肺炎下，各國實施旅遊限制，航空業及郵輪業更因而停航，兩個產業的收入虧損至少過億美元。面對復航無期，航空業即使靠貨運收入仍無法解決虧損情況，而全球最大郵輪公司「嘉年華集團」(Carnival Corp.) ，今年第二季虧損超過 40 億美元，創下史上最高單季的虧損金額。

郵輪收入大減 明年訂單量上升

嘉年華集團早前公布的業績顯示，公司在今年第二季（截至 5 月 31 日為止) 虧損為 43.7 億美元，營業額為 7 億美元，較去年同期大減 85%。集團子公司嘉年華郵輪（Carnival Cruise Lines）表示，計劃於 8 月 1 日復航，預計將開出 8 艘郵輪，包括 3 艘從德州加爾維斯頓港（Port of Galveston）啟航、3 艘從邁阿密啟航，另兩艘就由佛羅里達的卡納維拉爾港（Port Canaveral）啟航。

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公司又指，2021 年郵輪行程預訂量有上升趨勢，但仍明顯低於去年同期。嘉年華集團表示，如果郵輪旅行禁令解除後，將與各國政府和衛生當局合作，採取分階段方式恢復航行。

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貨運收入錄得破紀錄 惟客機未復飛影響貨運力

同樣進入冰「冰河時期」的航空業，據國際航空運輸協會（IATA）發布全球航空運輸業財務展望報告顯示，今年全球航空公司將虧損 843 億美元，收入比去年大跌 50% 至 4,190 億美元，預計 2021 年收入將增至 5,980 億美元，但仍然虧損 158 億美元。

報告又指，雖然乘客收入大減，但貨運是一大亮點。跟 2019 年相比，今年預計運載的總貨運量將減少 1,030 萬噸，降至 5,100 萬噸。即使航空公司將客機變貨機，但由於比起過去會在客機底層裝載貨物，現在許多客機停飛，貨運能力仍然嚴重短缺，預計費用將上升約 30%，2020 年貨運收入錄得破紀錄的 1,108 億美元，增長 8%。

報告預計明年貨運收入會錄得 1,380 億美元，比 2020 年增長 25%，佔行業總收入的 23%。隨著經濟回暖，航空貨運需求將回復強勁，但客機復飛緩慢將限制貨運量的增長，並使貨運量穩定在 2020 年的水平。

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Photo：World's Leading Cruise Lines、pexels