【對抗炎夏】日本美津濃 Mizuno 推冰涼觸感口罩 可手洗重用售 $96

日本運動品牌美津濃 Mizuno 的跑鞋，可能是不少亞洲跑友的最愛，但大家可能不知道 Mizuno 原來有推出口罩！最近品牌宣布推出冰涼觸感口罩，當中以特製冷觸物料 Ice Touch 製作，且可手洗重用，夏天佩戴可謂最適合不過的。

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美津濃 Mizuno 最新推出的冰涼觸感口罩，特別在以特製冷觸物料 Ice Touch 製作，讓用家佩戴時的汗水和熱量，能夠迅速散走，保持涼爽，尤共在炎熱潮濕的夏天佩戴，就相對減卻侷促感覺。至於當中是採用可重用設計，分為 S、M、L 3 個尺寸及 4 種顏色可選（見大圖），而用家使用這款口罩後，就可以手洗晾乾，留待下次再用，比一般即棄口罩更為環保，有興趣入手的朋友不妨考慮。不過這款口罩現時只限在 Mizuno 官網抽籤登記購買【請按此】，抽籤截止日期為 6 月 29 日（下星期一）上午 10 時，每人最多購買 6 個，每個口罩售價為 1,200 日元（約 HK$96）。

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▲ 美津濃 Mizuno 推冰涼觸感口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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