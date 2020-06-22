【附購買連結】全港獨家? Perfetta level 2 口罩粉紅色版本限量登場

香港市面口罩供應足夠，口罩售價不斷回落，但買家對特別顏色的需要仍大。有網店發售越南名廠 Perfetta level 2 成人口罩的粉紅色版本。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

網店 Buy Mask HK 表示，Perfetta level 2 成人口罩的粉紅色版本是該店作全港獨家發售。售價為 $158/50個，7月頭出貨。

▲ Perfetta level 2 成人口罩的粉紅色版本

【其他內容】 【附購買連結】台灣優紙淨呼吸醫療口罩 售 $95/50個

Perfetta 口罩規格



ASTM level 2

BFE >99% 防菌

PFE >99% 防顆粒

VFE >99% 防病毒

數量 ：50個一盒

顏色：粉紅色

尺寸：成人175 x95mm +-5

售價:原價 $198，現售 $158/50個

口罩購買連結<<< (售完即止)

【其他內容】 【附購買方法】香港PlayHouse再賣台製中衛口罩 多種顏色+特別版選擇! 每盒售$118 起

【其他內容】 【即時發售】卓悅 BFE> 99% 獨立包裝口罩 售$19盒/10個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l