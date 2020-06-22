台製中衛口罩最快6 月尾直輸香港! 惟台口罩生產成本高零售價高居不下

近來輸向香港的台灣口罩愈來愈多，但售價仍較疫前高出不少，原因是口罩關鍵的熔噴布高居不下。



【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

根據《中央社》報道，雖然近日中國製的熔噴布大跌價，但台灣製造的口罩物料持續仍高企。根據 6 月價格格，整體口罩原料成本仍較疫情前高 160%。台灣口罩廠康那香表示，目前熔噴布日產量達 2.5 噸，由於現時熔噴布訂單十分多，價格仍高企。

▲ 中衛口罩以型格著名

中衛表示，熔噴布現時主要是向台灣廠商購買，以 6 月報價來看，口罩原料成本仍較疫情前高 160%。此外，中衛表示，估計在 6 月底、7月初將正式開始外銷，並把口罩直接銷售往香港，但廠方沒有透露輸出數量及發售價格。

如果中衛口罩正式供港，相信最快有售的零售商應該是屈臣氏。因為在現時台灣屈臣氏和疫前的香港屈臣氏，是有中衛口罩發售的，所以屈臣氏作首波發售的可能性十分高。

▲ 中衛口罩

【其他內容】 【附購買連結】台灣優紙淨呼吸醫療口罩 售 $95/50個

【其他內容】 【附購買方法】香港PlayHouse再賣台製中衛口罩 多種顏色+特別版選擇! 每盒售$118 起

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l