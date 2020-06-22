【附購買方法】唔駛等! 不用抽籤! 港產口罩 TruCare Level 2 成人/兒童口罩現貨發售! 售 $110/50個起

香港口罩廠 TruCare Mask 表示，新的中童口罩已上市，而且全部賣現貨，不用等就可以用!

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現時 TruCare Mask 分別推出成人口罩和中童 Level 2 口罩 ，廠方廠房資料和口罩規格可按此瀏覽。

▲ TruCare Level 2 成人/兒童口罩

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TruCare 口罩售價



1.成人口罩

網上訂購： $120/盒 (按此購買)

屯門工廠購買：$110/盒

(需直接到屯門新平街2號屯門工業中心E座7樓4室購買現貨口罩，開放時間逢星期一至六上午九時至下午八時)

2.中童口罩

網上訂購：: $130(按此購買)

屯門工廠購買：$110/盒

(需直接到屯門新平街2號屯門工業中心E座7樓4室購買現貨口罩，開放時間逢星期一至六上午九時至下午八時)

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▲ TruCare Level 2 成人/兒童口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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