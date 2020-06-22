【終減價促銷】盾牌劈價送贈品! 成人/中童/兒童 Level 2 口罩皆減至$150/50個

一直定價進取的港商盾牌，早前再次減價求售，結果吸引不少買家購買。盾牌再表示，將於 6 月 23 日補貨應市。

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盾牌表示，再有盾牌成人、兒童、幼童散裝 ASTM Level 2 口罩發售，售價仍為 $150盒/50個。盾牌又指，急用顧客可以到粉嶺門市購買。

發售時間:2020-6-23 晚上 20:00

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▲ 盾牌口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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