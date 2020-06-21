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【唔駛$1一個 】深水埗小店三層成人口罩售 $49/50個 小童口罩 $55/50個

行內熱話 03:19 2020/06/21

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近日香港口罩十分充足，售價跌價停不了，尤其是中國製造的口罩。店舖為求清貨，口罩售價亦一減再減! 深水埗電子特賣城發售的口罩，亦再度減價!

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

深水埗電子特賣城在 FB 表示，指 1 款成人三層口罩的售價為 $49! 此口罩一盒有 50 個，即平均一個口罩唔駛 $1，直逼疫前價。hoco. 小童款則為 $55，比之前的 $59 再平 $4。這2 款口罩盒上皆提供 CE 和 FDA 標誌。 

另有一款日本品牌口罩，提供 99% 防護規格，一包 7 個售 $28，比之前的 $30 為平。三款口罩的產地皆是中國。

【其他內容】  【附購買方法】香港PlayHouse再賣台製中衛口罩 多種顏色+特別版選擇! 每盒售$118 起

雖然口罩的售價十分吸引，但亦要注意其規格和防護水平，避免購買一些不合用的口罩。上述口罩的規格詳情請向店方查詢。

【其他內容】 【附購買連結】港牌全台灣製造! Accmask粉紅色/淺紫色 3E 99% 口罩 優惠價售$88/50片 今日發售

【其他內容】  【附購買連結】台灣優紙淨呼吸醫療口罩 售 $95/50個

 深水埗電子特賣城查詢:2387 3666

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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