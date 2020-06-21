【附購買流程】香港代理直接開售藍鷹牌 N95 3D 口罩! 成人/兒童口罩現貨即買即用

藍鷹牌口罩是不少香港人喜愛的台灣製造口罩 ，藍鷹牌香港代理在 FB 表示，下周發售口罩現貨的詳情。

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藍鷹牌香港代理表示，今次將發售現貨口罩，但數量有限， 每人限購 2 盒， 名額500個。注意只限現貨款式及顏色 (包括成人/中童/小童口罩)， 每盒售價 $160/50個，比網上的炒價平不少。注意數量有限，售完即止。口罩規格可按此瀏覽。

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▲ 藍鷹牌 N95 3D 口罩

今次代理會採用自登記，後抽籤的方法發售口罩，購買流程如下:

Step 1.22/6 早上 10:00 前先填寫口罩訂購表格 (按此)

Step 2.22/6 代理會開始通知抽中的幸運兒

Step 3.23/6 入數

Step 4.24/6 開始寄出口罩

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▲ 藍鷹牌 N95 3D 口罩新版包裝

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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