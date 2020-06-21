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【中印衝突】印度奧委會考慮中止跟李寧牌合作

行內熱話 00:58 2020/06/21

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中國不少體育品牌都有贊助各種運動項目，包括李寧牌。不過近日發生的中印邊境衝突升溫，體育界亦受波及。據外國媒體報道，印度奧委會（IOA）正考慮抵制中國贊助商和相關品牌，跟提供比賽訓練衣服及球鞋的李寧牌中止合作。 

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近日印度國內群情激憤，民間紛紛發起抵制中國貨的言論。印度奧會秘書長 Rajeev Mehta 回應，李寧是中國品牌，在東京奧運前已有協議，因此解約問題將在 IOA 討論。印度奧委會的財務主管潘迪更直接表示，印度奧委會應立即取消與李寧公司簽訂的贊助協議，指印度人應把國家放在第一位，大家團結一致。

早在 2016 年里約奧運，李寧就是印度代表團贊助商。李寧品牌 2018 年 5 月與 IOA 簽下兩年贊助約，包括 2018 年亞運、青奧和明年東京奧運，提供印度代表團選手、官員比賽訓練服、休閒裝和球鞋等。2019 年 2 月，李寧還簽下印度羽毛球人氣選手辛度（Pusarla Sindhu），一度成為輿論焦點。

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撰文 : 何兆洋

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