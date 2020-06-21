【附購買方法】香港PlayHouse再賣台製中衛口罩 多種顏色+特別版選擇! 每盒售$118 起

台灣製造的中衛口罩設計型格，吸引不少港人想購買。但中衛口罩在香港有售的地方不多，而且炒得好貴。香港 PlayHouse GatherLand Party Company 表示，會再提供各種款式的中衛口罩預購。

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GatherLand Party Company 今次是第二次開訂，店方在 FB 指，除一般顏色中衛口罩，包括: 夢幻粉紅、浪漫淺紫、型格黑色和深丹寧色外，又提供特別限量款，包括 : 淺丹寧牛仔、酷黑迷彩和星空雪花。

▲ 中衛口罩酷黑迷彩

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▲ 中衛口罩夢幻粉紅

中衛口罩成人 (175mm x 95mm)款

A. 夢幻粉紅（50個）

B. 浪漫淺紫（50個）

C. 型格黑色（50個）

D1. 深丹寧（50個）

D2. 淺丹寧牛仔 （30個）

E. 酷黑迷彩（15個黑色+15個黑迷彩）

F. 星空雪花 （30個裝)

▲ 中衛口罩星空雪花

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預計到貨日期：七月底 ，限量特別版8月初至中(貨期為預計，有可能會因為排期而有所調整)

提醒買家要必須注意店方這批中衛口罩不是現貨，口罩最早需要 7 月底才到貨。所以買家需要注意要預先付款，但口罩是可能無法如期到貨風險。

口罩訂購連結<<< (留言訂購,滿額即止)

▲ 中衛口罩浪漫淺紫

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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