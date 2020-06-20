【附購買連結】港牌全台灣製造! Accmask粉紅色/淺紫色 3E 99% 口罩 優惠價售$88/50片 星期日發售

來自香港的口罩品牌 Accmask，賣點是口罩為台灣製造、採台灣用料!廠方 6 月20日將推售粉紅色/淺紫色，並將以優惠價推出首批口罩。

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▲ Accmask粉紅色/淺紫色 3E 99% 口罩

Accmask 表示，將會以 $88/50 片的優惠價發售此新色口罩，售完即止。發售詳情如下:

預購日期：2020年6月21日(星期日)晚上21:00起

優惠價 : $88/盒(50片)

發售數量 : 粉紅色/淺紫色各 500盒



優惠價口罩售罄後，將以 $138 發售。

▲ Accmask粉紅色 3E 99% 口罩

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Accmask 口罩規格

-BFE/PFE/VFE>99％

-成人尺寸

-50 個一盒

-粉紅色/淺紫色

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▲ Accmask粉紫色 3E 99% 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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