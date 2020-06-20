【附購買連結】台灣優紙淨呼吸醫療口罩 售 $95/50個

台灣製口罩已成香港人最愛用口罩之一，台灣優紙淨呼吸醫療防護口罩亦是近來熱門之選。網店LoftyMart 生活百貨亦發售台灣優紙淨呼吸醫療防護口罩。

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台灣優紙淨呼吸醫療防護口罩全台灣製造，提供成人和兒童尺寸，更有多種顏色口罩。但注意店方是隨機出貨。

▲ 台灣優紙淨呼吸醫療防護口罩

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尺寸：17.5 x 9.5 cm (成人) / 14.5 x 9.5 (兒童)

產地：台灣

顔色：顔色隨機出貨

到貨日期: 預計 1-2 星期到港，香港寄出

售價:$95盒/50個

▲ 台灣優紙淨呼吸醫療防護口罩兒童

口罩購買連結 成人

口罩購買連結 兒童

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▲ 台灣優紙淨呼吸醫療防護口罩提供多色口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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