【指定分店】日本城賣 Perfetta 兒童口罩裝抗疫組合$108一套有搓手液濕紙巾

日本城再有平口罩賣，今次是賣 Perfetta 兒童口罩 35 個裝抗疫組合。

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Perfetta 抗疫優惠組合

-Perfetta 兒童口罩35個裝 (獨立包裝)

ASTM F2101

EN 14683

尺寸：約150mm x 95 mm

-西班牙EYA酒精搓手液30ml 1支

-SANICARE抗菌濕紙巾15片裝(蘆薈/薰衣草)^ 1包

^款式隨機發售

售價 : $108/套 (售完即止，限買2套)

雖然這組會需要會員才可購買，不是會員不打緊，因買家可以輕鬆登記成會員(按此)。

▲ Perfetta 兒童口罩

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每分店約有 40 套

▲ 指定分店發售

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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