港口罩廠 NWN 推型格極黑口罩 x 自訂耳繩顏色服務

香港口罩廠 NWN 早前推出自定口罩耳繩配色服務，十分創新。今次再推出新的極黑口罩的耳繩配色服務。

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廠方今次是以黑色口罩作主體，買家可以在粉紅，粉紫，粉綠，黃色，迷彩藍和黑色耳繩中，選擇想要的一款耳繩。上次開售的白色口罩耳繩配色服務，詳情可按此。想購買特色口罩的話，可 PM 廠方訂購。

▲ NWN 極黑口罩

NWN口罩耳繩配色服務售價

彩繩黑金版，零售價$240，優惠價$210盒，一盒40個

純黑金版，零售價$220，優惠價$200，一盒40個

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NWN 口罩規格:

1. 符合ASTM Level 2 (Nelson Lab)

2. BFE>99%

3. PFE>99%

4. VFE>99%

5. 防血滲 (120+ mmHg)

6. 防火 (Fire Resistance) Class 1

7. 不含玻璃纖維 Do not contain glass fiber

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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