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港口罩廠 NWN 推型格極黑口罩 x 自訂耳繩顏色服務

行內熱話 02:29 2020/06/20

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香港口罩廠 NWN 早前推出自定口罩耳繩配色服務，十分創新。今次再推出新的極黑口罩的耳繩配色服務。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

廠方今次是以黑色口罩作主體，買家可以在粉紅，粉紫，粉綠，黃色，迷彩藍和黑色耳繩中，選擇想要的一款耳繩。上次開售的白色口罩耳繩配色服務，詳情可按此。想購買特色口罩的話，可 PM 廠方訂購。

NWN 極黑口罩

NWN口罩耳繩配色服務售價

彩繩黑金版，零售價$240，優惠價$210盒，一盒40個
純黑金版，零售價$220，優惠價$200，一盒40個

【其他內容】 日本城即時賣J&C BFE/PFE 99% 獨立包裝口罩 最平售$31.5/10個

 NWN 口罩規格:
1. 符合ASTM Level 2 (Nelson Lab)
2. BFE>99%
3. PFE>99%
4. VFE>99%
5. 防血滲 (120+ mmHg)
6. 防火 (Fire Resistance) Class 1
7. 不含玻璃纖維 Do not contain glass fiber

【其他內容】 華潤堂推超抵買口罩套裝! Medicom 50個成人盒裝/Protector 30個兒童盒裝連洗手液售 $100

【其他內容】 【逢星期五返貨?】萬寧自家港產成人/中童Level2口罩售$113盒/50個  陸續到貨

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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