Pasion 港產獨立包裝口罩 SOGO 有現貨賣! 將加推紫色口罩+薰衣草精油限定版套裝 售$138/50個

近來港廠 Pasion 在 SOGO 設立銷售點，方便買家購買口罩。廠方表示新一批Pasion 口罩已到貨，而且預告有更有新的 Pasión x SOGO 限量版。

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Pasion 表示，採用全新 Q 嘜新包裝的 Pasion 口罩已到貨，50 個獨立包裝 Level 1 口罩售 $128 盒。Pasion 口罩的規格可按此瀏覽。此外，廠方更預告將推 Pasión x SOGO 限量版。

▲ Pasion 口罩

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Pasión x SOGO 限量版最特別是提供全新的紫色 Level 1 口罩，將於 6 月 24 日起於銅鑼灣 SOGO 限量發售，售價為 $138/ 50片獨立包裝。購買此口罩更會附送薰衣草精油走珠筆一支!

▲ Pasion 口罩紫色版本

發售地點:銅鑼灣崇光百貨10F‬家品部

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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