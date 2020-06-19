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更多 MIJ! 日本多間大型電子廠生產線 擬撤出中國遷回日本

業界頭條 21:21 2020/06/19

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早前有報道指，日本計劃撥出 2,435 億日圓，以幫助日本製造商將生產轉移出中國。據日本媒體報道，日本半導體大廠羅姆 (Rohm)，以及液晶面板大廠的 JDI，正考慮將國外的製造工程，移回日本國內進行。

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據《日經新聞》報道，羅姆集中在中國及東南亞進行的後段製程，有部分可能在 2021 財年後期就會移回日本。由於生產自動化的緣故，日本國內外的成本差距已經縮小，加上新冠肺炎關係，不少工廠接連停工，所以要重新考慮供應鏈的布局。

羅姆在近期研發出後段製程的無人化生產線，並會在今年夏天，於福岡縣的生產據點進行測試，目標在 2021 年後期進入量產。公司社長松本功表示，如果有了無人化或省人化產線，國內生產就有辦法獲利，表明公司正考慮將生產線移回日本。

JDI 的菊岡稔社長表示，自動化後製的投資正在進行，指日本國內的勞動成本差異，並沒有這麼大，而且前段製程與後段製程，若是都在同一地區，材料的運輸成本也會下降。

村田製作所執行董事中島規巨亦指出，日本國內生産會成為一個優勢，並非處於一味遷往海外的局面。

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撰文 : 何兆洋

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