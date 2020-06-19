【中印衝突】印度國民呼籲抵制大陸小米產品 轉買台灣製造品牌

中印關係持續升溫，更於邊境爆發嚴重流血衝突，據報雙方軍隊均有傷亡。印度當地連日來亦發起「反中國」示威，除了在街上焚燒中國國旗及領導人的照片外，更呼籲國民抵制中國製產品，當中包括中國手機品牌小米。

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印度貴為小米手機的第二大重點市場，其客戶群對小米起到一定的作用，不過隨著近日中印關係惡化，不少印度網民紛紛到 Mi India 的 Facebook 專頁上揚言罷買小米手機。除了要罷買中國製造的產品外，有印度網民更在網上表示，原本打算購買小米的手提電腦，但現在則會轉買台灣品牌「華碩」的手提電腦，言論中更強調華碩是台灣公司，而台灣並非中國，所以大家購買台灣製產品，同樣亦可達到抵制中國製產品的效果。

▲ 印度網民在Mi India的Facebook專頁上留言罷買中國貨

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