【透明環保】瑞士研發真．透明口罩 有機物料製成可分解更環保 又方便聽障人士

新冠肺炎疫情看似放緩，但不少專家都警告，有可能出現第二波疫情，口罩仍是日常生活必須品。瑞士研究團對便設計了一款全新透明口罩，具透氣、阻隔病毒效果之餘，還考慮到環保元素，口罩可分解不會造成污染。

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傳統口罩都會遮蓋面部，多少會影響人臉、語音辨識的準確度，亦難以傳遞情感訊息，而且對會閱讀唇語的聽障人士，會造成困難。雖然可用透明塑膠做口罩材料，但透氣效果通常欠佳。瑞士洛桑聯邦理工學院（EPFL）和瑞士聯邦材料科學與技術實驗室（Empa）研究人員經過兩年的研究，研發出名為 HelloMasks 的透明口罩。

▲ HelloMasks 透明口罩

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HelloMasks 採用了靜電紡絲（electrospinning）技術，口罩纖維間距僅 100 奈米，與傳統醫療口罩相若，有透氣效果之餘，亦能有效阻擋細菌和病毒。由於口罩有 99% 是採用基於有機生物的材料製成，HelloMasks 也可以回收和生物降解，不會造成環境污染問題。

▲ HelloMasks 透明口罩

研究團隊已經成立一家新創公司 HMCARE，預期可在 2021 年初面世，屆時會先提供給醫療專業人士，隨著產量提升也會供給大眾。

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