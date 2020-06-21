【SME學堂】618促銷活動繼續直播帶貨　香港又想跟成效如何？

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【疫市營商】入境限制逐步放寬 在港台商：物流加快助實體店贏代購
剛過去的「618 消費節」，跟「光棍節」都是賣貨（特別是清舊貨）沒兩樣，惟一分別是新冠肺炎疫情下首個全民消費促銷活動，更加需營業額套現。眼見淘寶和抖音熱門直播平台，不再只有網絡紅人「帶貨」，企業大老闆親自上陣開直播促銷已成新策略？繼格力的行政總裁（CEO）董明珠早前直播推銷自家品牌後，直播銷售額破 65.4 億元，被坊間稱「帶貨女王」，618 再度粉墨登場帶貨，直播帶貨銷售額達 102.7 億元，再次打破紀錄。
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綱易 CEO 丁磊亦跟隨其後，在 6 月 11 日為網易嚴選帶貨拓展銷售渠道。網易「嚴選戰報」數據顯示，丁磊與網紅直播和網易嚴選應用程式雙平台，累計網站成交金額超過 7,200 萬元，累計觀看人數超過 1,600 萬，最高同時在線 100 萬人，成交定單超過 20 萬宗。
當上年紅的還是李佳琦、薇婭和羅永浩等網紅，近期則由企業 CEO 玩直播帶貨，攜程梁建章以至華為等 600 位企業家登上快手、抖音、淘寶等熱門直播平台叫賣，看來已成為今年的營銷趨勢之一。
「618 消費節」原本是慶祝中國京東集團的網購平台，引進到日本市場 「日本京東店」定下的活動，今年在新冠肺炎疫情下，市民網購使用量比以往踴躍，天貓網購平台累積下單金額為 6,982 億元人民幣，京東則達 2,692 億元，數字創新高。除了總裁「御駕親征」，淘寶直播找了 300 多名明星開直播，在新加坡遊戲主機外置產品牌雷蛇（Razer），亦藉著 618 推出「讓世界聽玩家的」的直播，公司行政總裁陳民現身跟玩家一起互動，1 小時內觀看人數超過 110 萬人次。
內地 618 節日更直接連帶其他地區消費。台灣 Yahoo奇摩網購平台，在 6 月推出「618年中狂歡購」減價優惠活動。活動截至 6 月 22 日的活動期間，在Yahoo 購物中心全站消費，並使用 Yahoo聯名卡，訂單滿 100 元，可享 1% 回贈，至於購買家電、時尚及民生用品，單日累積消費滿 3,000 和 1,5000 元台幣可享相應的購物金額。
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主播上網直接促銷熱潮蔓延至本港，大型家居用品連所店實惠，近日推出「實惠傢俬直播台」，請來兩位前主播林燕玲與蔡雪瑩，變身直播帶貨，在官方Facebook 直播，推銷傢俬和家品，並跟觀眾互動，透過二維碼（QR Code）連接實惠傢俬網購平台，觀眾可隨即線上網購產品，雖然未知成效如何，但香港也開始仿效直播帶貨，相信這種推銷方法，已成為新的潮流趨勢。
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撰文 : 鍾采餘