【SME學堂】618促銷活動繼續直播帶貨　香港又想跟成效如何？

剛過去的「618 消費節」，跟「光棍節」都是賣貨（特別是清舊貨）沒兩樣，惟一分別是新冠肺炎疫情下首個全民消費促銷活動，更加需營業額套現。眼見淘寶和抖音熱門直播平台，不再只有網絡紅人「帶貨」，企業大老闆親自上陣開直播促銷已成新策略？繼格力的行政總裁（CEO）董明珠早前直播推銷自家品牌後，直播銷售額破 65.4 億元，被坊間稱「帶貨女王」，618 再度粉墨登場帶貨，直播帶貨銷售額達 102.7 億元，再次打破紀錄。

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綱易 CEO 丁磊亦跟隨其後，在 6 月 11 日為網易嚴選帶貨拓展銷售渠道。網易「嚴選戰報」數據顯示，丁磊與網紅直播和網易嚴選應用程式雙平台，累計網站成交金額超過 7,200 萬元，累計觀看人數超過 1,600 萬，最高同時在線 100 萬人，成交定單超過 20 萬宗。

當上年紅的還是李佳琦、薇婭和羅永浩等網紅，近期則由企業 CEO 玩直播帶貨，攜程梁建章以至華為等 600 位企業家登上快手、抖音、淘寶等熱門直播平台叫賣，看來已成為今年的營銷趨勢之一。

▲ 香港Yahoo奇魔網購平台，在6月份季度減價優惠，推出「618年中狂歡購」活動。

「618 消費節」原本是慶祝中國京東集團的網購平台，引進到日本市場 「日本京東店」定下的活動，今年在新冠肺炎疫情下，市民網購使用量比以往踴躍，天貓網購平台累積下單金額為 6,982 億元人民幣，京東則達 2,692 億元，數字創新高。除了總裁「御駕親征」，淘寶直播找了 300 多名明星開直播，在新加坡遊戲主機外置產品牌雷蛇（Razer），亦藉著 618 推出「讓世界聽玩家的」的直播，公司行政總裁陳民現身跟玩家一起互動，1 小時內觀看人數超過 110 萬人次。

內地 618 節日更直接連帶其他地區消費。台灣 Yahoo奇摩網購平台，在 6 月推出「618年中狂歡購」減價優惠活動。活動截至 6 月 22 日的活動期間，在Yahoo 購物中心全站消費，並使用 Yahoo聯名卡，訂單滿 100 元，可享 1% 回贈，至於購買家電、時尚及民生用品，單日累積消費滿 3,000 和 1,5000 元台幣可享相應的購物金額。

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▲ 兩位前主播林燕玲（左）與蔡雪瑩（右），幫手推銷實惠家品。

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主播上網直接促銷熱潮蔓延至本港，大型家居用品連所店實惠，近日推出「實惠傢俬直播台」，請來兩位前主播林燕玲與蔡雪瑩，變身直播帶貨，在官方Facebook 直播，推銷傢俬和家品，並跟觀眾互動，透過二維碼（QR Code）連接實惠傢俬網購平台，觀眾可隨即線上網購產品，雖然未知成效如何，但香港也開始仿效直播帶貨，相信這種推銷方法，已成為新的潮流趨勢。

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