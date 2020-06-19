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藍鷹牌香港代理下周發售口罩現貨! 售$160盒/50個

行內熱話 18:30 2020/06/19

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 藍鷹牌口罩一直是香港人首選的台灣製造口罩品牌之一，藍鷹牌香港代理剛在 FB 表示，下周將會發售現貨。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

藍鷹牌香港代理表示，下周將發售現貨口罩，但數量有限， 每人限購2盒， 名額500個。注意只限現貨款式及顏色 (包括成人/中童/小童口罩)， 售完即止。口罩規格可按此瀏覽

【其他內容】 日本城即時賣J&C BFE/PFE 99% 獨立包裝口罩 最平售$31.5/10個

藍鷹牌香港代理下周發售口罩現貨

不過代理尚未選定使用以那一個方式發售口罩，代理提供 3 個選擇:

1.google form 抽籤, 順豐到付, 26/6或之前寄出
2.google form 抽籤, 中籤者於26/6到公司現付購單
3.到公司排隊, 於26/6到公司現付購買

大家又覺得那一個方案較好? 可到此投票!

【其他內容】 華潤堂推超抵買口罩套裝! Medicom 50個成人盒裝/Protector 30個兒童盒裝連洗手液售 $100

【其他內容】 【逢星期五返貨?】萬寧自家港產成人/中童Level2口罩售$113盒/50個 今日陸續到貨

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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