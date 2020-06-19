【網民教免排取貨法】市民為攞一合口罩排近一個鐘 網民:熱到暈低點算

現時香港口罩供應足夠，排大隊買口罩的情況已極少再出現。不過今午在官塘工業區卻出現長長人龍，為的是一合口罩。

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由於香港口罩廠一合口罩生產延誤問題 (按此瀏覽詳情)，延遲發貨給買家，直至最近才開始出貨。今日網民 CM Cm 在 FB 群組分享，一合口罩買家為盡快取得口罩，在廠方取貨點樓下排了長長的人龍。有取貨的網民表示，排隊取貨共用接近一小時。亦有網民不值指:「香港人好鐘意排隊」、「大熱天時又焗，咁排法暈低點算?」

樓主 CM Cm 就分享一個較快取得一合口罩的方法，就是立即改單，改去觀塘郵局取貨，不但快得多，也不用付 $15 運費。但亦有網民回應指，要成功聯繫一合口罩的客服，似乎更困難呢。

▲ 市民為取一合口罩排長龍(網民圖片)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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