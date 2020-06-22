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創業奇情之「調虎離山」

行內熱話 10:58 2020/06/22

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在港島某豪華會所中，Joseph 和 Raymond 彷似回到了紙醉金迷的年代 ── 輕歌曼舞，促膝交談，氣氛十分歡愉。他們獲 Tony 邀約歡聚，3 人是多年在商場上的競爭對手，關係建立在金錢和利益之上。Joseph 和 Raymond 接到 Tony 的邀請也有點愕然，畢竟 20 多年來的恩怨情仇，關係錯綜複雜。

「還有無撬走別人師傅？」Raymond 每次見面也揶揄 Joseph，兩人當年為爭奪人才差點大打出手，Raymond 一直耿耿於懷。20 多年前，Raymond 初出茅廬，未知世途險惡，他在國內培訓了一支技術團隊，能夠把影音產品的畫質提升至立體效果。他初次創業，為了這門科技生意更花光積蓄，最後求助行內有點名氣的 Joseph。

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「人才就是這盤生意的最大資產。」Joseph 和助手參觀 Raymond 工廠後，心中在盤算著。一星期後更給了定單予 Raymond 團隊，小伙子不虞有詐。兩個月後，Joseph 邊約 Raymond 到他工廠打麻將，另一邊卻派遣助手進入 Raymond 工廠，以雙倍人工及一套房子把整隊人馬搶奪過來。Raymond 打完通宵麻雀翌日早上回廠，同時收到了這國內研發團隊的辭職信。Joseph 付出的只是 Raymond 開價的十份一，更全權擁有了整套技術。

Raymond 過去十數年能夠在這行業立足，絕對不是省油的燈。他經過被 Joseph 挖角事件後，行事變得十分謹慎，從生產影音產品發展至影視發行業務，生意愈做愈大，跟 Joseph 和 Tony 並駕齊驅。那年某大電影公司準備把旗下產品發行權招標，江湖傳聞三大龍頭公司均有意爭奪，Raymond 更廣發英雄帖邀請 Joseph 和 Tony 於五星級酒店共同商討。

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「我們不應獨自行動而把標價抬高，大家可從詳計議。」Raymond 在電話中充滿誠意指出，3 方應合謀降低標書價格，這樣才有利市場發展。Joseph 和 Tony 均表認同，那天雙雙前往酒店會面，但一等就是兩個小時，並無見到 Raymond 的蹤影。翌日市場傳出那電影公司的發行權已經授予 Raymond 公司，其他有興趣的合作夥伴可跟此公司開發更大市場。Joseph 和 Tony 氣得七竅生煙，兩人中了 Raymond 的調虎離山計。

往後日子，3 人仍然鬥得你死我活。他們偶爾在高級娛樂場所碰面，仍會在貴賓房作短暫交流；直至近年香港電影業衰退，高級娛樂場所相繼倒閉，3 人鮮有見面。今晚，Tony 邀請他們一起耍樂，Joseph 和 Raymond 在這紙醉金迷的豪華會所見面，但等了多個小時仍未見 Tony 蹤影。兩人意識到事有蹺蹊，恐怕調虎離山歷史又再重演。突然門一打開，兩人衝出門外，把挽著拐杖的 Tony 撞到了，一命嗚呼。

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後來才得知患上癌症的 Tony 希望在離開人世前跟前對手來一場派對作了結，最後卻事與願違。

人生如戲，戲如人生。

以上內容純屬作者個人意見，並不代表本網立場。

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Photo：Lore Sjoberg、Michael Coghlan

撰文 : 鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）

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