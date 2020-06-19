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日本城即時賣J&C BFE/PFE 99% 獨立包裝口罩 最平售$31.5/10個

行內熱話 14:59 2020/06/19

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日本城剛在 FB 表示，即時發售 J&C 三層不織布口罩10個裝。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

J&C 三層不織布口罩10個裝，會在全線JHC日本城/生活提案分店發售(柴灣環翠商場店/葵涌梨木樹店/沙田博康商場店除外)。

 J&C 三層不織布口罩規格
分2款尺寸
1.成人
2.女士小面/兒童
使用 BFE/PFE 99% 過濾材質
10個裝
獨立包裝

售價:  $35/包
 (會員買滿$88即享9️⃣折，平均每包J&C 10個裝口罩折後只需 $31.5)

【其他內容】【台灣製造】Medicom SAFE+MASK Premier 口罩 網店售 $108/50個

J&C 三層不織布口罩10個裝

【其他內容】 華潤堂推超抵買口罩套裝! Medicom 50個成人盒裝/Protector 30個兒童盒裝連洗手液售 $100

【其他內容】 【逢星期五返貨?】萬寧自家港產成人/中童Level2口罩售$113盒/50個 今日陸續到貨

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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