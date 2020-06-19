日本城即時賣J&C BFE/PFE 99% 獨立包裝口罩 最平售$31.5/10個

日本城剛在 FB 表示，即時發售 J&C 三層不織布口罩10個裝。

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J&C 三層不織布口罩10個裝，會在全線JHC日本城/生活提案分店發售(柴灣環翠商場店/葵涌梨木樹店/沙田博康商場店除外)。

J&C 三層不織布口罩規格

分2款尺寸

1.成人

2.女士小面/兒童

使用 BFE/PFE 99% 過濾材質

10個裝

獨立包裝

售價: $35/包

(會員買滿$88即享9️⃣折，平均每包J&C 10個裝口罩折後只需 $31.5)

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▲ J&C 三層不織布口罩10個裝

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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