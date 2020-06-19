【逢星期五返貨?】萬寧自家港產成人/中童Level2口罩售$113盒/50個 今日陸續到貨

現時屈臣氏和萬寧賣口罩似乎有共識，不會同一天開賣! 今早開始，部分萬寧門市在開店後已陸續開賣萬寧港產口罩，無論成人和中童尺寸的口罩皆有提供。

【一文看清口罩消息】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】

萬寧港產口罩售價 $113 盒，有 50 個，為 Level 2 標準，非獨立包裝。萬寧口罩跟屈臣氏口罩的規格比較詳情，可按此瀏覽。注意萬寧不時有買滿 $60 送 $20 現金券的優惠，即買 2 盒可平 $20!。

今日較大間的萬寧門市一開店就發售萬寧牌口罩，分別有成人和中童尺寸，但據網民的報料指，因返貨數量不多，多間分店通常在開賣後半小時就售罄。不過有網民指部分店舖，卻在中午 1 時才到貨開賣。所以如果大家想購買的話，也可到附近的萬寧門市碰碰運氣，看看會否返貨。但注意，有部分萬寧門市，尤其是面積較小的門市，至今從未有萬寧港產口罩發售的。

【其他內容】日本醫院都用? Soda Mall 賣 PFE/BFE > 99% Fast Mask 口罩現貨 $99盒/50個

▲ 萬寧自家港產今日開賣(網民圖片)

【其他內容】【台灣製造】Medicom SAFE+MASK Premier 口罩 網店售 $108/50個

根據記錄，上星期五萬寧門市曾開賣口罩(詳情按此瀏覽)，今日又開賣口罩，似乎萬寧「選擇」了星期五作發售日期。如果大家今日買不到萬寧口罩，可以留意下星期五店方會否再返貨!

▲ 萬寧自家港產今日開賣(網民圖片)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。