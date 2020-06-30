【疫市營商】為愛女棄化驗師高薪創濕疹護膚品牌：身邊人是創業打拼動力

▲ Daitima創辦人盧淑美（Michele）

香港人生活壓力大，大人或兒童都有機會誘發濕疹。嚴重的話隨時影響兒童的情緒和成長。有擔任廿年化驗師的母親因為女兒患嚴重濕疹，而決心放棄高薪厚職，創立濕疹護膚品牌，希望以自己知識，為濕疹人士創造合適的護膚品。

Daitima 的產品主打濕疹產品，更推出 3 種不同程度的濕疹紓緩膏。公司創辦人盧淑美（Michele）表示，除了會用金盞花、洋甘菊等自行浸花油外，亦會採用中藥材製作產品；早前她曾跟中醫診所合作，推出專治濕疹的中藥產品。她表示，希望採用中西醫藥複合方法，令產品多元化。

【相關文章】無懼逆市創業 棄門市工廈開護膚品體驗館

▲ Michele自製適合不同程度濕疹使用的濕疹紓緩膏。

因幼女的嚴重濕疹，盧淑美曾用多種方法望為女兒解決濕疹之苦，甚至自行研製濕疹紓緩膏，最後更辭去工作近 20 年的化驗師工作，創立 Daitima 。她回想創業初期，曾質疑自己能否全程投入，有「唔少冷水撥埋嚟」之感。

雖然外界質疑盧淑美創業，但她憑著自己知識和不斷試驗，成功調配出濕疹產品。自家製產品雖然較天然，但需確保產品安全才能提高消費者信心。盧淑美除了投資 7 位數字，在廠房添置相關儀器，亦將產品交到香港公證行檢測。未來 Michele 希望開網店擴展生意，讓更多消費者認識其品牌。

【相關文章】顧客自製唇膏 彩妝產品體驗創新破大品牌壟斷

【相關文章】創自家品牌・重視顧客關係 香薰治療師：創業勇氣最重要

▲ Michele投資7位數資金，在廠房添置相關儀器

【相關文章】會計轉行賣澳洲和牛 新奇口味結合網銷盼登陸亞洲

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ