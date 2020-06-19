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愛自單親公開發售三款港產口罩! 互罩口罩率先登場 採台灣PTFE納米料 售$155/50個

行內熱話 03:24 2020/06/19

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愛自單親 Single Love 是一群有心人組織的團體，希望能為單親家長提供口罩 (詳情按此瀏覽)。他們亦有向大眾發售口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

今次愛自單親在 FB 表示， 將發售 3 款港產口罩，包括:Sosomask Level 2 口罩 (售價:$90盒30個非獨立包裝)、 S.E.C 中童口罩（售價:$160/50個，採德國N95 Filter材料, 獨立包裝）(規格詳情按此)和首之公開發售的互罩搶先版口罩 (售價:$155/50個，採台灣PTFE濾米材料,非獨立包裝)(規格詳情按此)。買家可在辦工時間到愛自單親門市購買，全部現貨發售。

【其他內容】【台灣製造】Medicom SAFE+MASK Premier 口罩 網店售 $108/50個

另有單親家庭限定優惠，每盒口罩減 $10。

辦公時間:

星期一至五 10:00-13:00 ; 14:00-19:00
星期六16:000 -18:00
星期日10:00-13:00; 14:00-18:00

【其他內容】 華潤堂推超抵買口罩套裝! Medicom 50個成人盒裝/Protector 30個兒童盒裝連洗手液售 $100

【其他內容】  【附購買方法】Wave Mask HK 大優惠! $150 就有 80 個 Level 1 港產口罩 更有機會免費獲取三盒口罩

口罩查詢:5972 5722 

愛自單親 Single Love 地址：大埔大元商場舊翼B座1樓201A-201B號舖， 躍起舞蹈（前大元邨舊惠康地址，現大元邨7-11樓上）

互罩口罩

【其他內容】 【疫市營商】型格台製中衛口罩多色搶市! 最平售$128盒/50個 【附訂購連結】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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