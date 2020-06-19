愛自單親公開發售三款港產口罩! 互罩口罩率先登場 採台灣PTFE納米料 售$155/50個

愛自單親 Single Love 是一群有心人組織的團體，希望能為單親家長提供口罩 (詳情按此瀏覽)。他們亦有向大眾發售口罩。

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今次愛自單親在 FB 表示， 將發售 3 款港產口罩，包括:Sosomask Level 2 口罩 (售價:$90盒30個非獨立包裝)、 S.E.C 中童口罩（售價:$160/50個，採德國N95 Filter材料, 獨立包裝）(規格詳情按此)和首之公開發售的互罩搶先版口罩 (售價:$155/50個，採台灣PTFE濾米材料, 非獨立包裝 )(規格詳情按此)。買家可在辦工時間到愛自單親門市購買，全部現貨發售。

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另有單親家庭限定優惠，每盒口罩減 $10。

辦公時間:

星期一至五 10:00-13:00 ; 14:00-19:00

星期六16:000 -18:00

星期日10:00-13:00; 14:00-18:00

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口罩查詢:5972 5722

愛自單親 Single Love 地址：大埔大元商場舊翼B座1樓201A-201B號舖， 躍起舞蹈（前大元邨舊惠康地址，現大元邨7-11樓上）

▲ 互罩口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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