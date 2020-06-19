【台灣製造】Medicom SAFE+MASK Premier 口罩 網店售 $108/50個

近日香港掀起購買台灣製口罩和美國品牌 Medicom 口罩熱潮，如果兩者合併起來的話，會否更吸引? 今次 likgo 發售的 Medicom SAFE+MASK Premier 口罩，就可以魚與熊掌可兼得!

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

因為這款 Medicom SAFE+MASK Premier 口罩是全台灣製造，不是香港常見是中國製造的版本。而且其售價合理，一盒 50 個口罩只售 $108。但注意此口罩是期貨，7 月初才到港，買家需注意當中或無法到貨的風險。

▲ Medicom SAFE+MASK Premier 口罩

【其他內容】 華潤堂推超抵買口罩套裝! Medicom 50個成人盒裝/Protector 30個兒童盒裝連洗手液售 $100

Medicom SAFE+MASK Premier 口罩規格

-臺灣製造 (Made in Taiwan)

-符合最新ASTM-2100、CNS1447口罩標準

-3微米的细菌過濾效率(BFE) ≥95%

-颗粒過濾效率(PFE)≥98%

-不織布材料和三層的結構設計可避免液體累積在口罩皺摺而造成交叉感染

-可調整竹月田鼻樑條設計，確保口罩與臉部完全密合

-耳掛繩為扁带型設計，讓耳朵更舒適

-不含乳膠和玻璃纖維材質



-成人尺寸



售價 :$108盒/50個

到貨日期:預計2個星期到貨(約7月初)

-買滿$300 順豐智能櫃自取免運費

【其他內容】 【附購買方法】Wave Mask HK 大優惠! $150 就有 80 個 Level 1 港產口罩 更有機會免費獲取三盒口罩 ​​​​​​​

▲ Medicom SAFE+MASK Premier 口罩

口罩購買連結<<< (售完即止)

【其他內容】 【疫市營商】型格台製中衛口罩多色搶市! 最平售$128盒/50個 【附訂購連結】

▲ Medicom SAFE+MASK Premier 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l