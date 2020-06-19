【疫市營商】入境限制逐步放寬　在港台商：物流加快助實體店贏代購

新冠肺炎疫情漸漸緩和，部分地區放寬入境限制，台灣宣布於下周一（6 月 22 日）起香港縮短居家檢疫時間至 5 天。來往兩地的商人終於可以再次開展業務。「弄土成田」專營台灣產的梅酒、果醋，創辦人戴英熊是台灣人，眼見香港在台灣健康飲品上空白一片，遂決定將台灣產品帶來香港。

戴英熊回憶年初新冠肺炎疫情爆發時說：「當時我跟香港太太回台灣過農曆新年，停留 4 天回港時已聽到有疫情，本身太太希望我留在台灣，由於她是醫務診所姑娘，不願意丟下同事和病人，決心回港。最後我亦決定陪太太。」

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▲ 「弄土成田」創辦人戴英熊。

兩夫婦在台灣時討論了不少在香港的工作行程，例如會努力擺展銷，到市集擺攤，卻想不到新冠肺炎疫情愈來愈嚴重。戴英熊其後詢問了之前在商場擺攤的朋友，他們表示因為疫情令逛商場的人少得可憐，尤其因為沒法試吃試喝，客人就更難掏錢買商品。

「弄土成田」產品屬養生類，部分商品近乎原物料直接加工，不加香料、色素、防腐劑，價值更高。他說：「新冠肺炎疫情出現後，失業待業人數增加，大家都是能吃飽就好，哪有時間心情喝香草醋、喝台灣茶、吃健康食品。因此，我們也取消很多擺展銷活動。」

大家都不出門，戴英熊便開始研究網店，當時才發現很多人因失業轉向發展網店，台灣代購更加是非常熱門，說：「當時台灣甚麼都寄，香港甚麼都賣，更是不用開公司，直接網上代購就好，這衝擊到我們按部就班的經營策略，有時都會想幹嘛要開公司，直接跟他們一樣做代購就好了。太太安慰我說，有實體公司對客人更有保障，又因為賣的是固定商品，開公司路會走的更長一點，經營可能會困難，但既然選擇來港，就好好介紹台灣好食物，好好打拼，努力推廣台灣好物，不要因疫情令工作態度鬆懈。」

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▲ 「弄土成田」有售不同的台灣優質健康食品。

戴英熊指出，新冠肺炎疫情最麻煩的事情是封關，在香港工作後回台灣就要隔離 14 天，當辦好事情回香港又要隔離 14 天，變相停市 1 個月，導致台灣有些商品問題只好透過網絡處理。由於有事不能面對面談，很難談出結果，找新商品的也只能解除封關後才能做。

台灣決定縮短檢疫時間，戴英熊說：「這亦代表了到台灣帶貨回香港的日期縮短，代表會有更多競爭者。不過，原本就有很多人在賣台灣商品，疫情下大家對台灣商品更有信心。腦筋快的香港人已直接去台灣談了，他們更了解香港市場。我來港不足 3 年，到現在還在摸索香港市場需求。但這個情況是好是壞並沒有絕對，對我來說，更多人了解台灣商品，推廣亦會輕鬆一點。」

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