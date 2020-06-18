【業界有情】Chickeeduck 網店購物有口罩送? 仲要係日本 Fitty 獨立包裝口罩

近日香港童裝店 Chickeeduck 風頭很勁，除開於在商場的擺設事件外，有網民更指在購買 Chickeeduck 童裝後，獲贈日本 Fitty 獨立包裝口罩，感到喜出望外。

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在網民在 FB 群組分享，早前在 Chickeeduck 網上店購買三件童裝，收貨時卻在一個寫上「小小心意」的信封內，發現送了多個日本 Fitty 獨立包裝口罩，令網民感到喜出望外，聲言「唔 expect 會送」。有其他剛在 Chickeeduck 網店購物的網民，亦表示十分期待店方的心意呢!

但注意 Chickeeduck 網店上沒有注明購物會有口罩送，所以可能送完即止呀!



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▲ 網民在 Chickeeduck 網店購買後收到的信封(網民圖片)

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▲ Chickeeduck 送的口罩(網民圖片)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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