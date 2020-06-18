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HKTVmall 口罩第五輪抽選結果公布! Level 2 認證口罩只售$65盒/30個

行內熱話 17:47 2020/06/18

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 HKTVMall  發售的自家口罩，又準備出貨啦，廠方提供第 5 輪香港製造 HKTVmall 口罩抽選結果。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

第 5 批HKTVmall 口罩結果大家除可透過下方網址查詢外，HKTVmall 表示，獲選者會收到手提電話短訊。買家只要透過信息內的購買連結，即可購買 HKTVmall 口罩一盒。

【其他內容】  華潤堂推超抵買口罩套裝! Medicom 50個成人盒裝/Protector 30個兒童盒裝連洗手液售 $100 

HKTVmall 口罩第五輪抽選結果公布

>>>按此查看抽選結果<<

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【其他內容】【附購買連結】港廠 masklab 推彩虹多色口罩! 全獨立包裝現貨售 $78 盒

HKTVmall 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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