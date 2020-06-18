華潤堂推超抵買口罩套裝! Medicom 50個成人盒裝/Protector 30個兒童盒裝連洗手液售 $100

華潤堂近來較少推出新口罩套裝優惠，不過今日有網民表示，在華潤堂發現有 Medicom /Protector 口罩套裝發售。

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有網人民在 FB 群組表示，在海之戀華潤堂發現店方有新口罩套裝推出 (更新:因一人可買6盒，現已售罄)，售價只要 $100 套。買家可選 Medicom Premier 50 個成人 Level 1 口罩，以及較少見的 Protector 30 個小童獨立包裝口罩，附上一支洗手液。當大最抵當然是美國 Medicom Premier 50 個成人 Level 1 口罩，但對家長而言，用 $100 能購得 Protector 30 個小童獨立包裝口罩是十分難得，之前香港廠方指定網店都要賣 $128 一盒以上。

暫時未見有其他華潤堂門市有此套口罩賣，但大家可以留意就近的華潤堂到貨未!

▲ 華潤堂發售的 Medicom 和 Protector 兒童口罩(網民圖片)





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▲ 網民購得的Protector 兒童口罩(網民圖片)

華潤堂各分店地址

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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