【香港製造】YOHM BFE/PFE 95% 口罩! 卓悅特價售 $100盒/50個

香港市面口罩供應足夠，口罩售價不斷回落。卓悅剛在 FB 表示，發售香港製造的 YOHM 三層防護口罩 (成人用) 50個裝。

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YOHM 三層防護口罩是為香港產口罩，其生產線及原材料全面應用瑞士 99T 醫療級H2O2 HDM消毒系統，進行達99.9999%消毒程序。全線卓悅門市發售。

YOHM 三層防護口罩 (成人用) 50個(藍色)

- 香港製造

- 3層過濾口罩，BFE及PFE 達95%

- 有效預防粉塵、花粉、飛沫及防濺水

- 鼻樑金屬線可自由調較，質料柔軟佩戴舒適不侷促

- 以超聲波密封抽真空，安全衛生

- 170mm x 90mm



抗疫價$100盒/50個 (建議價$160)



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▲ YOHM 三層防護口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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