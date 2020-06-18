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【SME學堂】任食放題餐廳一定蝕大本？關鍵在人力成本

商管策略 19:41 2020/06/18

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放題、火鍋大多是以「任食」方式經營，當中不少食店更以高級食材招徠。相比起一般餐廳，這些專門經營「任食」的餐廳反而容易賺錢，因為餐廳食品種類有限，所需的人手比普通餐廳少，這兩方面有效降低餐廳的經營成本。

一般餐廳菜單內的類別較多，必須購入多種食材。雖然店舖可以預測某道餸菜的出菜量，但無法百分之百預測到底需要多少食材。因此，無論如何都會發生食材剩餘的情況，店家需要考慮剩餘食材成本。

有別於一般餐廳，主打「任食」的餐廳因為使用的食材種類有限，能夠以大量入貨降低成本，即是這類餐廳可以靠食材進貨來降低成本，而且因為客人只會點某幾類的食品，也能減少食材浪費。透過這種方式，就能善用進貨節省的成本投資高級食材。

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「任食」餐廳可減低廚師和侍應的勞力成本

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人力成本降低是王道

經營餐廳，廚師和侍應的工資也佔很大比例。但如果經營的是火鍋或燒肉之類「任食」餐廳，就可以大幅節省人力成本。一般餐廳因菜單食品十分多，侍應要能夠回覆客人對所有菜式的疑問、正確記錄客人的點餐並轉達廚房，之後還必須將食物送到客人桌上。餐廳聘用員工後，為了讓他們勝任所有工作，需要花大量時間訓練，這樣會增加勞動成本。

相反，如果是火鍋餐廳，侍應基本上只要把肉和蔬菜放到餐桌上，再回收空盤即可，因此不需要花太多錢聘請侍應。如果是自助式餐廳，店員不用服務，把食材集中在一處讓客人自行夾取就可以，侍應只需在廚房和自助吧之間往返，所需人數甚至更少。

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Photo：lin Judy@Flickr、Heatheronhertravels.com

撰文 : 廖淑瑩

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