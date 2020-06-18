【附購買連結】Perfetta Level 2 成人口罩創新低價! 快閃價$118/50個 現貨發售

香港市面口罩供應足夠，口罩售價不斷回落。越南名廠 Perfetta level 2成人口罩，最近有網店做大特價!

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網店 My Mask HK 提供 Perfetta Level 2 成人口罩快閃售價，只售 $118 一盒，每人限購兩盒。現貨發售。



Perfetta 口罩規格



ASTM level 2

BFE >99% 防菌

PFE >99% 防顆粒

VFE >99% 防病毒



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數量 ：50個一盒

顏色：白色/藍色 顏色隨機

尺寸：成人175 x95mm +-5



取貨日期及時間：以訂單確認電郵作準

星期一至六 11:30-9:00pm 星期日休息

取貨地點：葵涌中心商場1樓B49號鋪 PICK CLUB 提館

（葵興地鐵A出口步行約2分鐘）

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▲ Perfetta Level 2 成人口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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