  • 31°C
香港時間 : 2020618日 (四) 13:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【附購買連結】Perfetta Level 2 成人口罩創新低價! 快閃價$118/50個 現貨發售

行內熱話 13:03 2020/06/18

分享：

香港市面口罩供應足夠，口罩售價不斷回落。越南名廠 Perfetta level 2成人口罩，最近有網店做大特價!

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

網店 My Mask HK 提供 Perfetta Level 2 成人口罩快閃售價，只售 $118 一盒，每人限購兩盒。現貨發售。

Perfetta 口罩規格 

ASTM level 2
BFE >99% 防菌
PFE >99% 防顆粒
VFE >99% 防病毒 

【其他內容】【附訂購方法】藥房平賣理的Level 3獨立包裝口罩 售$50盒/30個

數量 ：50個一盒
顏色：白色/藍色 顏色隨機
尺寸：成人175 x95mm +-5
    
取貨日期及時間：以訂單確認電郵作準
星期一至六 11:30-9:00pm  星期日休息
取貨地點：葵涌中心商場1樓B49號鋪 PICK CLUB 提館
（葵興地鐵A出口步行約2分鐘）

【其他內容】  【附購買方法】Wave Mask HK 大優惠! $150 就有 80 個 Level 1 港產口罩 更有機會免費獲取三盒口罩

Perfetta Level 2 成人口罩

口罩訂購連結<<< (售完即止)

【其他內容】 【疫市營商】型格台製中衛口罩多色搶市! 最平售$128盒/50個 【附訂購連結】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【指定分店】愛的家 x 卓悅周六推防疫活動! 最多可獲「買一送一」優惠
今日
【指定分店】愛的家 x 卓悅周六推防疫活動! 最多可獲「買一送一」優惠
【附購買連結】港廠 masklab 推彩虹多色口罩! 全獨立包裝現貨售 $78 盒
今日
【附購買連結】港廠 masklab 推彩虹多色口罩! 全獨立包裝現貨售 $78 盒
【附購買連結】港牌 Polytex Level 2 中童口罩全獨立包裝 網店特價售 $98/50個
今日
【附購買連結】港牌 Polytex Level 2 中童口罩全獨立包裝 網店特價售 $98/50個
著數優惠 網上購物 網購平台 健康美容 健康問題 疫情 口罩 越南 香港

下一篇文章

【附購買連結】港牌 Polytex Level 2 中童口罩全獨立包裝 網店特價售 $98/50個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹