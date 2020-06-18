【附購買連結】港牌 Polytex Level 2 中童口罩全獨立包裝 網店特價售 $98/50個

市場對中童口罩的需要愈來愈高，網店鍾意買推出 Polytex 中童口罩大優惠!

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】



港牌 Polytex 推出口罩多年，網店鍾意買指這款中童口罩每盒原價 $200，現推出 6 月23日前限時購買特價 $98。Polytex 中童口罩支援 Level 2 水平，全獨立包裝，方便學生使用。口罩尺寸為 145 x 95mm，對小臉的女士也可使用。

【其他內容】 【附購買方法】Wave Mask HK 大優惠! $150 就有 80 個 Level 1 港產口罩 更有機會免費獲取三盒口罩

▲ Polytex Level 中童口罩

【其他內容】【附訂購方法】藥房平賣理的Level 3獨立包裝口罩 售$50盒/30個

Polytex 中童口罩規格

-每盒50個

-獨立包裝

-BFE>98%

-PFE>98%

-符合ASTM F2100 Level 2 標準

-符合T/GDMDMA 0005-20200

-尺寸: 145 x 95mm

售價$98盒

【其他內容】 【疫市營商】型格台製中衛口罩多色搶市! 最平售$128盒/50個 【附訂購連結】

口罩訂購連結<<< (售完即止)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l